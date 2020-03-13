Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая

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Немка Дениз Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая
  • РИА Новости

Немецкая биатлонистка преодолела дистанцию за 20 минут и 0,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла ещё одна немка — Франциска Пройс. Тройку замкнула норвежка Тириль Экхофф.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, показавшая лучший в карьере результат в спринте на этапах КМ — седьмое место. При этом она не допустила ни одного промаха, но уступила победительнице 47,9 секунды.

Россиянка Ирина Старых заняла 24-е место, Светлана Миронова — 43-е, Екатерина Юрлова-Перхт — 46-е, а Кристина Резцова — 64-е.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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