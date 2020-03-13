Минспорт создал оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

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Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса.
Минспорт создал оперативный штаб по ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что целью создания штаба является оперативное реагирование на ситуацию и взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что власти допускают проведение в стране спортивных соревнований в особом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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