Чернышенко: Россия допускает проведение соревнований в особом режиме из-за коронавируса

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что власти допускают проведение в стране спортивных соревнований в особом режиме из-за пандемии коронавируса.

«Мы как страна будем работать по определённым правилам, при которых при соблюдении карантина, с учётом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме», — приводит слова Черышенко ТАСС.

Он отметил, что правительство дало поручение Министерству спорта разработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам безопасную подготовку и тренировки.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса.