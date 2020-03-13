Чернышенко: Россия допускает проведение соревнований в особом режиме из-за коронавируса
- РИА Новости
«Мы как страна будем работать по определённым правилам, при которых при соблюдении карантина, с учётом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме», — приводит слова Черышенко ТАСС.
Он отметил, что правительство дало поручение Министерству спорта разработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам безопасную подготовку и тренировки.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса.