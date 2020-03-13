Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло решение приостановить текущий сезон из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что в Эстонии, где выступает один из участников регулярного чемпионата «Калев», уже введено экстренное положение из-за коронавируса.

Также на сайте говорится, что у многих игроков редставителей команд и судей лиги были контакты с людьми из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном из-за коронавируса.