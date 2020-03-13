Кашшаи высказался о попадании мяча в руку Дивеева в матче «Спартак» — ЦСКА
- РИА Новости
В компенсированное ко второму тайму время, при счёте 2:2, мяч после ввода из аута попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева, находившегося в своей штрафной площади, однако арбитр встречи Сергей Иванов не усмотрел в этом нарушения правил.
«Рука защитника находилась в естественном положении. Судья правильно принял решение: это не игра рукой», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».
В итоге в дополнительное время «Спартак» вырвал победу над ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.
Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил красные карточки Карпова и Кверквелии.