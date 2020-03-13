Кашшаи высказался о попадании мяча в руку Дивеева в матче «Спартак» — ЦСКА

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал вызвавший споры эпизод, произошедший в концовке матча 1/4 финала Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА.

В компенсированное ко второму тайму время, при счёте 2:2, мяч после ввода из аута попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева, находившегося в своей штрафной площади, однако арбитр встречи Сергей Иванов не усмотрел в этом нарушения правил.

«Рука защитника находилась в естественном положении. Судья правильно принял решение: это не игра рукой», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

В итоге в дополнительное время «Спартак» вырвал победу над ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил красные карточки Карпова и Кверквелии.