Волейбольные матчи под эгидой CEV отложены до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом

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Все матчи под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV) отложены до 3 апреля из-за распространения коронавируса.
Волейбольные матчи под эгидой CEV отложены до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте CEV.

При этом исключением являются полуфинальные игры мужского Кубка CEV между новосибирским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», так как они представляют одну страну.

Матчи пройдут 19 и 26 марта в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.

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