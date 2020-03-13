Волейбольные матчи под эгидой CEV отложены до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщается на официальном сайте CEV.
При этом исключением являются полуфинальные игры мужского Кубка CEV между новосибирским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», так как они представляют одну страну.
Матчи пройдут 19 и 26 марта в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.