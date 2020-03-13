СМИ: IIHF рекомендовано отменить чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса

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Международная федерация хоккея (IIHF) получила рекомендацию отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
СМИ: IIHF рекомендовано отменить чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

Как сообщает Associated Press, члены федерации учтут рекомендацию при следующем заседании IIHF. 

Отмечается, что рекомендация появилась после указа президента США Дональда Трампа об ограничении поездок из Европы, из-за чего появилась неопределённость по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в турнире.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти в Швейцарии в период с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что у футболиста «Челси» Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.

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