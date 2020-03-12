Определились соперники сборной России на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса сыграет с командами Испании и Эквадора.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Согласно результатам жеребьёвки, сборная России попала в группу А к командам Испании и Эквадора.
Финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт с 23 по 29 ноября в Мадриде.
Ранее сообщалось, что АТР может отменить все турниры на ближайшие десять недель.
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