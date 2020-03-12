Определились соперники сборной России на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса сыграет с командами Испании и Эквадора.

Согласно результатам жеребьёвки, сборная России попала в группу А к командам Испании и Эквадора.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт с 23 по 29 ноября в Мадриде.

Ранее сообщалось, что АТР может отменить все турниры на ближайшие десять недель.