Определились соперники сборной России на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса

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Сборная России по теннису на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса сыграет с командами Испании и Эквадора.
Определились соперники сборной России на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Согласно результатам жеребьёвки, сборная России попала в группу А к командам Испании и Эквадора.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт с 23 по 29 ноября в Мадриде.

Ранее сообщалось, что АТР может отменить все турниры на ближайшие десять недель.

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