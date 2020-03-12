Дюков: РФС ценит работу Черчесова с национальной сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление соглашения с главным тренером национальной команды страны Станиславом Черчесовым.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной командой. Наша сборная досрочно квалифицировалась на Евро-2020 и показывает качественный футбол. В неё привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в команде — она стала очень дружной и позитивной. Сборная открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у этой команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Контракт с ним продлён до 30 декабря 2022 года.