В УЕФА объявили о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса
- © LakoPress via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Отмена матча «Реала» связана с карантином команды после того, как у игрока клуба был обнаружен коронавирус. Аналогичная ситуация у «Ювентуса» в связи с позитивным тестом у Даниэле Ругани.
Оба матча должны были состояться 17 марта. Новые даты поединков пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.