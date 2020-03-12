В УЕФА объявили о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса

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Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» не состоятся в запланированную дату из-за вспышки коронавируса в Европе.
В УЕФА объявили о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса
  • © LakoPress via www.imago-images.de
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Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Отмена матча «Реала» связана с карантином команды после того, как у игрока клуба был обнаружен коронавирус. Аналогичная ситуация у «Ювентуса» в связи с позитивным тестом у Даниэле Ругани.

Оба матча должны были состояться 17 марта. Новые даты поединков пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.

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