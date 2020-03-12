IBU подтвердил проведение этапа КМ в Контиолахти без зрителей

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В Международном союзе биатлонистов (IBU) приняли решение о проведении этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
IBU подтвердил проведение этапа КМ в Контиолахти без зрителей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации. В IBU последовали совету Финского департамаента здравоохранения, который рекомендовал отменить все мероприятия численностью более 500 человек.

На этапе Кубка мира уменьшат количество участвующих в проведении стартов, чтобы их число составляло менее указанной нормы (включая тренеров и обслуживающий персонал).

12 марта в Контиолахти состоится мужской спринт, 13 марта — женский спринт, 14 марта — гонки преследования у мужчин и женщин, 15 марта — смешанная эстафета и синглмиксты.

Ранее сообщалось, что IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло.

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