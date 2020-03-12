Губерниев заявил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом Губерниев написал в своём Telegram-канале.
«Всё очень серьёзно», — говорится в сообщении.
Кроме того, он добавил, что отменить могут даже спринт на 10 км, который запланирован на 17:30 мск 12 марта.
Этап в Контиолахти должен пройти с 12 по 15 марта.
На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.
Ранее Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании по футболу на две недели.