Губерниев заявил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить из-за коронавируса

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти могут отменить из-за распространения коронавируса.
Губерниев заявил, что этап КМ по биатлону в Контиолахти могут отменить из-за коронавируса
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом Губерниев написал в своём Telegram-канале.

«Всё очень серьёзно», — говорится в сообщении.

Кроме того, он добавил, что отменить могут даже спринт на 10 км, который запланирован на 17:30 мск 12 марта.

Этап в Контиолахти должен пройти с 12 по 15 марта.

На данный момент в мире коронавирусом заражены около 126 тыс. человек. 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-19.

Ранее Ла Лига подтвердила информацию о приостановке чемпионата Испании по футболу на две недели.

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