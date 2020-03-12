«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на матч с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» сообщил о приостановке продажи билетов на домашний матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».
«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на матч с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте, руководство клуба приняло решение ограничить продажу билетов на домашний матч серии с «Ак Барсом», который состоится 24 марта в Уфе. Отмечается, что данные меры будут действовать, пока руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не примет окончательного решения по вопросу присутствия зрителей на играх.

«Данные меры приняты в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.

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