Матчи Евролиги перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса

Руководство баскетбольной Евролиги сообщило о приостановке проведения турниров под своей эгидой из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.

Как говорится в официальном заявлении, в руководстве турнира пристально следили за развитием ситуации с коронавирусом, на основании чего приняли решение на неопределённый срок приостановить проведение взрослой и молодёжной Евролиги, а также Еврокубка.

Как отметили в пресс-службе Евролиги, причиной тому стала невозможность проведения мероприятия на регулярной основе, а также обеспечения безопасности и здоровья игроков и болельщиков.

Ранее сообщалось, что Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) обратилась к руководству турнира с требованием временно приостановить проведение соревнований из-за коронавируса.