СМИ: Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

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Все футбольные матчи на территории Англии из-за распространения коронавируса будут проводиться без зрителей.
СМИ: Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса
  • Pixabay

Как сообщает The Times, решение об этом в ближайшее время примет кабинет министров. При этом отмечается, что речь не идёт об остановке сезона.

Владельцы сезонных абонементов, а также болельщики, купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций. Однако в пабах трансляции проводиться не будут по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

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