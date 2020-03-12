СМИ: Все футбольные матчи в Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

Все футбольные матчи на территории Англии из-за распространения коронавируса будут проводиться без зрителей.

Как сообщает The Times, решение об этом в ближайшее время примет кабинет министров. При этом отмечается, что речь не идёт об остановке сезона.

Владельцы сезонных абонементов, а также болельщики, купившие билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций. Однако в пабах трансляции проводиться не будут по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса.