СМИ: УЕФА рассматривает вариант проведения двух матчей 1/8 финала Лиги Европы в России
- РИА Новости
Как сообщает Corriere della Sera, УЕФА изучает возможность проведения игр на нейтральных полях. Среди вероятных мест проведения рассматриваются Польша и Россия.
11 марта оба матча были отменены, так как Испания из-за коронавируса закрыла прямое ависообщение с Италией.
В Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей до 5 тыс. на матчах в Москве из-за распространения коронавируса.