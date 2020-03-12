СМИ: УЕФА рассматривает вариант проведения двух матчей 1/8 финала Лиги Европы в России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты проведения в России матчей 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» из-за распространения коронавируса в Италии.
СМИ: УЕФА рассматривает вариант проведения двух матчей 1/8 финала Лиги Европы в России
  • РИА Новости

Как сообщает Corriere della Sera, УЕФА изучает возможность проведения игр на нейтральных полях. Среди вероятных мест проведения рассматриваются Польша и Россия.

11 марта оба матча были отменены, так как Испания из-за коронавируса закрыла прямое ависообщение с Италией.

В Италии зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей до 5 тыс. на матчах в Москве из-за распространения коронавируса.

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