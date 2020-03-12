Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменён из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в американском Миннеаполисе отменён из-за распространения коронавируса на территории страны.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.
Этап должен был состояться 17 марта.
Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Пермском крае пройдёт без зрителей.
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