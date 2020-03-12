Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменён из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в американском Миннеаполисе отменён из-за распространения коронавируса на территории страны.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.

Этап должен был состояться 17 марта.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Пермском крае пройдёт без зрителей.