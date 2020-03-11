Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Пермском крае пройдёт без зрителей

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Зампредседателя правительства Пермского края Антон Клепиков заявил, что соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском пройдут без зрителей из-за коронавируса.
Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Пермском крае пройдёт без зрителей
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как передаёт портал properm.ru, такое решение принял оргкомитет международных соревнований.

«Здоровье жителей Пермского края важнее всего. Уважаемые болельщики! Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности»,  — отметил вице-премьер Пермского края.

Уточняется, что финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин должны состояться 20 и 21 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. 

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