Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Пермском крае пройдёт без зрителей

Зампредседателя правительства Пермского края Антон Клепиков заявил, что соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском пройдут без зрителей из-за коронавируса.

Как передаёт портал properm.ru, такое решение принял оргкомитет международных соревнований.

«Здоровье жителей Пермского края важнее всего. Уважаемые болельщики! Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности», — отметил вице-премьер Пермского края.

Уточняется, что финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин должны состояться 20 и 21 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс.