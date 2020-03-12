Глава UFC намекнул на возможную отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал мем в социальных сетях с намёком на возможную отмену поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Уайт в сториз в своём Instagram опубликовал мем с парнем и девушкой, каждый из которых думает о своём.

Она: «Готова поспорить, он думает о других девушках».

Он: «А что если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что губернатор Токио заявила, что отмена ОИ-2020 из-за коронавируса невозможна.