Глава UFC намекнул на возможную отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса
- @khabib_nurmagomedov
Уайт в сториз в своём Instagram опубликовал мем с парнем и девушкой, каждый из которых думает о своём.
Она: «Готова поспорить, он думает о других девушках».
Он: «А что если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее сообщалось, что губернатор Токио заявила, что отмена ОИ-2020 из-за коронавируса невозможна.
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