Мораес пообещал фейерверк в бою с Яном

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Петром Яном.

«Мы оба взрывные бойцы, поэтому зрителей ждёт фейерверк. Он хочет титульный бой, я тоже хотел бы вернуться к нему. Для нас обоих этот поединок — короткий путь к цели. Поедем в Казахстан, проведём хороший бой, шокируем страну и мир. Нужно дать людям то, что они хотят видеть», — приводит слова Мораеса CBS.

Бразилец является первым номером рейтинга легчайшего веса UFC, россиянин занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ян подписал контракт на следующий бой.