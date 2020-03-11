Юная футболистка, которой запрещали играть за команду мальчиков, рассказала о своих кумирах

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11-летняя Арина Акатьева, капитан и лучший бомбардир ДЮСШ «Факел» в Екатеринбурге, назвала своим кумиром форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающую женской сборной России Надежду Карпову.
Юная футболистка, которой запрещали играть за команду мальчиков, рассказала о своих кумирах
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

«Меня вдохновляет Криштиану Роналду. В соцсетях слежу за ним и форвардом сборной России Надеждой Карповой. В женском футболе хотела бы сыграть с ней. А с Роналду хотя бы просто в пас поиграть», — призналась 11-летняя футболистка каналу сборной России в YouTube.

Акатьева стала известной по своим выступлениям за команду мальчиков, с которыми вышла в финал первенства России по мини-футболу, став лучшим бомбардиром на зональном этапе соревнований. Первоначально организаторы турнира отказывались допустить 11-летнюю спортсменку к финальному этапу, однако затем в дело вмешался Российский футбольный союз, который разрешил девочке сыграть в решающих матчах.

Ранее сообщалось, что женская сборная России разгромила команду Косова в отборочном матче ЧЕ-2021 по футболу.

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