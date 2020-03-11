«Нижний Новгород» обыграл «Дижон» в матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA
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Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев со счётом 88:79.
В составе российской команды самым результативным стал Евгений Бабурин, набравший 22 очка, а в составе «Дижона» — форвард Ричард Соломон, на счету которого 18 очков.
Счёт в серии — 1:1. Решающий поединок между этими командами должен пройти 17 или 18 марта во Франции.
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса.