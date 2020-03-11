«Нижний Новгород» обыграл «Дижон» в матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

Российский «Нижний Новгород» одержал победу над французским «Дижоном» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Европы FIBA.

Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев со счётом 88:79.

В составе российской команды самым результативным стал Евгений Бабурин, набравший 22 очка, а в составе «Дижона» — форвард Ричард Соломон, на счету которого 18 очков.

Счёт в серии — 1:1. Решающий поединок между этими командами должен пройти 17 или 18 марта во Франции.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса.