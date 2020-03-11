В РПЛ заявили, что на матчах в Москве будут присутствовать не более 5 тыс. человек
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- РИА Новости
Сообщается, что на матчи будут допущены до 5 тыс. человек, включая команды, болельщиков, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
До 10 апреля 2020 года в Москве запланировано проведение матчей ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и «Динамо» — ЦСКА.
Ранее экс-сотрудник сборной России заявил, что в Госдуме подтвердили перенос Евро-2020.