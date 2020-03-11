Экс-сотрудник сборной России: в Госдуме подтвердили, что на 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам

Тележурналист Мурад Латипов, работавший в составе технического персонала сборной России на чемпионате мира — 2018, заявил, что Евро-2020 с большой вероятностью сдвинут по срокам из-за коронавируса.

«История, к сожалению, трендовая. Был в Госдуме, там подтвердили, что с вероятностью 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам из-за коронавируса. Сроки не определены из-за отсутствия официального лекарства», — написал Латипов в Instagram.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Ранее сообщалось, что УЕФА просит власти стран — хозяек Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус.