Экс-сотрудник сборной России: в Госдуме подтвердили, что на 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам

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Тележурналист Мурад Латипов, работавший в составе технического персонала сборной России на чемпионате мира — 2018, заявил, что Евро-2020 с большой вероятностью сдвинут по срокам из-за коронавируса.
Экс-сотрудник сборной России: в Госдуме подтвердили, что на 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам
  • РИА Новости

«История, к сожалению, трендовая. Был в Госдуме, там подтвердили, что с вероятностью 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам из-за коронавируса. Сроки не определены из-за отсутствия официального лекарства», — написал Латипов в Instagram.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Ранее сообщалось, что УЕФА просит власти стран — хозяек Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус.

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