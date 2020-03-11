СМИ: Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» может быть отменён

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» может не состояться.
СМИ: Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» может быть отменён
  • © Lm/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, это связано с запретом испанских властей на прямые авиаперелёты из Италии, который вступил в силу сегодня, 11 марта. Самолёт с игроками «Наполи» может не получить разрешение на посадку.

Отмечается, что итальянский клуб ищет альтернативные места проведения встречи.

Матч запланирован на 18 марта. Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Рома» не смогла отправиться на матч ЛЕ в Севилью из-за запрета испанских властей.

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