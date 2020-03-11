«Рома» не смогла отправиться на матч ЛЕ в Севилью из-за запрета испанских властей

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Футболисты итальянского футбольного клуба «Рома» не смогли отправиться в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы с одноимённой командой из-за запрета испанских властей.
«Рома» не смогла отправиться на матч ЛЕ в Севилью из-за запрета испанских властей
  • © Lapresse/As Roma/Fabio Rossi
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба «Ромы».

Отмечается, что подробная информация о данной ситуации будет позднее опубликована в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч «Севилья» — «Рома» запланирован на 12 марта.

11 марта правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером» в ЛЕ из-за коронавируса.

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