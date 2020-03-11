«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером» в ЛЕ из-за коронавируса
- Reuters
«Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Мы не хотим проблем из-за коронавируса, нам это не нужно. Самым разумным было бы отложить встречу», — цитирует Торреса Onda Cero.
Он также отметил, что его команда готова проиграть, но не подвергать опасности здоровье футболистов.
Матч должен состояться 12 марта.
Ранее КХЛ пообещала следовать указу мэра Москвы об ограничении числа зрителей на матчах из-за коронавируса.