Самарин рассказал, сидит ли он в соцсетях во время соревнований

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, пользуется ли он социальными сетями во время своих выступлений на соревнованиях.

«Я не сижу в соцсетях во время соревнований. Ничего не читаю, что пишут в интернете. Думаю о предстоящем выступлении много, так и все об этом думают, как мне кажется. Вообще, не очень хотел бы об этом сейчас говорить: для меня мой внутренний настрой — это достаточно личный момент. Но скажу, что над концентрацией мы с тренером постоянно работаем. После чемпионата Европы переосмыслили очень многие вещи», — рассказал Самарин RT.

Ранее он заявил, что не хочет списывать своё десятое место по итогам чемпионата Европы в австрийском Граце на тот факт, что он выступал в новых ботинках.