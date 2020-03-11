Самарин: не хочу списывать результат выступления в Граце на ботинки
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- РИА Новости
«Не хочу списывать результат на ботинки. Я же не полным «нулём» ехал в Грац? Делал все прыжки на тренировках, катал программы… Да, выступать было тяжелее, чем в раскатанной обуви. Наверное, это состояние можно сравнить с тем, как купил новую обувь в магазине и проходил в ней весь день. Усугубляется это тем, что ботинок для фигурного катания гораздо более жёсткий, пока он разомнётся до нужного состояния и «привыкнет» к ноге, требуется время», — рассказал Самарин RT.
По его словам, он думал о том, что, возможно, стоило выступить на чемпионате Европы в старых ботинках.
«Возможно, сумел бы откататься лучше. А может, в ходе произвольной программы доломал бы ботинки до конца. И что бы тогда я делал? Поступили так, как поступили. Что сейчас об этом говорить?» — добавил фигурист.
Ранее Самарин признался, что получил на ЧЕ неплохой и своевременный пинок.