Самарин: не хочу списывать результат выступления в Граце на ботинки

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что не хочет списывать своё десятое место по итогам чемпионата Европы в австрийском Граце на тот факт, что он выступал в новых коньках.

«Не хочу списывать результат на ботинки. Я же не полным «нулём» ехал в Грац? Делал все прыжки на тренировках, катал программы… Да, выступать было тяжелее, чем в раскатанной обуви. Наверное, это состояние можно сравнить с тем, как купил новую обувь в магазине и проходил в ней весь день. Усугубляется это тем, что ботинок для фигурного катания гораздо более жёсткий, пока он разомнётся до нужного состояния и «привыкнет» к ноге, требуется время», — рассказал Самарин RT.

По его словам, он думал о том, что, возможно, стоило выступить на чемпионате Европы в старых ботинках.

«Возможно, сумел бы откататься лучше. А может, в ходе произвольной программы доломал бы ботинки до конца. И что бы тогда я делал? Поступили так, как поступили. Что сейчас об этом говорить?» — добавил фигурист.

Ранее Самарин признался, что получил на ЧЕ неплохой и своевременный пинок.