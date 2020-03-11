Самарин признался, что получил на ЧЕ неплохой и своевременный пинок

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, что его результат на чемпионате Европы в австрийском Граце стал для него хорошей мотивацией на предстоящие сезоны.

«Конечно, было неприятно. Но я уже научился справляться с такими вещами. Уже был схожий опыт — в олимпийском сезоне, когда точно так же после чемпионата Европы я не попал на Игры в Пхёнчхан», — рассказал Самарин RT.

Он отметил, что на чемпионате Европы не опускал руки, несмотря на неудачное выступление в короткой программе, и старался отыграться в произвольной, по итогам которой занял десятое место.

«И это был неплохой пинок, очень, я бы сказал, своевременный, поскольку следующие два сезона будут очень для меня важны. Мы всё обговорили с моим тренером Светланой Соколовской, разложили всё по полочкам, определили цели, и эти цели у нас более чем серьёзны. Так что в очередной раз могу сказать спасибо и тренеру, и всем тем, кто поддерживал меня и продолжает поддерживать даже тогда, когда не всё получается. Это придаёт сил», — добавил фигурист.

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