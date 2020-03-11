Самарин заявил, что ему тяжело было тренироваться после непопадания на ЧМ
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- РИА Новости
«Трудно ли заставлять себя тренироваться, когда понимаешь, что сезон фактически закончен? Тяжело, да. Пару дней после возвращения из Граца я приходил в себя: надо было успокоиться, выпустить пар, выдохнуть и чётко разложить в голове весь последующий план действий, прежде чем выходить на лёд. Сейчас я очень заряжен на работу. У нас очень плотный график. Мы много чего выучили, на последнем старте в Таллине попробовали новый прыжок — четверной риттбергер. Выучил я его достаточно быстро», — рассказал Самарин RT.
Ранее он рассказал, сидит ли в соцсетях во время соревнований.