Самарин заявил, что ему тяжело было тренироваться после непопадания на ЧМ

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, что ему было тяжело тренироваться после непопадания в состав национальной команды на чемпионат мира по итогам его выступления на континентальном первенстве.

«Трудно ли заставлять себя тренироваться, когда понимаешь, что сезон фактически закончен? Тяжело, да. Пару дней после возвращения из Граца я приходил в себя: надо было успокоиться, выпустить пар, выдохнуть и чётко разложить в голове весь последующий план действий, прежде чем выходить на лёд. Сейчас я очень заряжен на работу. У нас очень плотный график. Мы много чего выучили, на последнем старте в Таллине попробовали новый прыжок — четверной риттбергер. Выучил я его достаточно быстро», — рассказал Самарин RT.

Ранее он рассказал, сидит ли в соцсетях во время соревнований.