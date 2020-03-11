Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Контрольный матч между сборными Молдавии и России по футболу пройдёт при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Молдавской федерации футбола (FMF), такое решение было принято в среду, 11 марта, на встрече руководителей федерации и Министерства образования, культуры и науки.

Отмечается, что, помимо игры с Россией, при пустых трибунах также пройдёт матч с Андоррой.

Матч Молдавия — Россия должен пройти 31 марта в Кишинёве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч сборных Германии и Италии пройдёт без зрителей из-за коронавируса.