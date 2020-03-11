Покер Иличича принёс «Аталанте» победу над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Аталанта» победила «Валенсию» на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (4:3).
Покер Иличича принёс «Аталанте» победу над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Хозяева повели в счёте на 67-й минуте после гола Феррана Торреса(3:2), но не смогли удержать преимущество. Два мяча в их составе забил Кевин Гамейро.

А главным героем встречи стал словенский легионер «Аталанты» Йосип Иличич, оформивший покер. Причём первые два своих гола 32-летний игрок провёл с пенальти в первом тайме, а победный удар произвёл на 82-й минуте.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал игру в запасе и вышел на поле на 74-й минуте, однако, в отличие от первого матча, отличиться не сумел. Первая встреча команд также завершилась победой клуба из Бергамо со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» Моуринью и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить