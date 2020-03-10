Гендиректор «Арены Химки» выразил готовность принять часть матчей РПЛ на своём объекте

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Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев заявил, что стадион сможет принять матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), если они будут перенесены из Москвы.
Гендиректор «Арены Химки» выразил готовность принять часть матчей РПЛ на своём объекте
  • РИА Новости

«Технически мы готовы принять часть матчей РПЛ, если нас попросят. Все игры, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы принять не сможем, но часть — да, с этим проблем не будет. С другой стороны, я не особо верю в это, поскольку думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

Правительство Москвы ввело запрет на проведение массовых мероприятий на 5 тыс. человек или более в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС выполняет указания исполнительной власти.

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