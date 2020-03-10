Гендиректор «Арены Химки» выразил готовность принять часть матчей РПЛ на своём объекте
- РИА Новости
«Технически мы готовы принять часть матчей РПЛ, если нас попросят. Все игры, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы принять не сможем, но часть — да, с этим проблем не будет. С другой стороны, я не особо верю в это, поскольку думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», — цитирует Зайцева «Чемпионат».
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