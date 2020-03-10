Плющенко раскритиковал российские авиакомпании, которые продолжают рейсы в Китай

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что России необходимо закрыть границы на время вспышки коронавируса.
Плющенко раскритиковал российские авиакомпании, которые продолжают рейсы в Китай
  • globallookpress.com

«Нужно вообще отменить перелёты в страны, где вспышка вируса. Я знаю, что наши компании ещё летают в Китай. Считаю это полным бредом! Нужно идти по пути стран, которые закрыли въезды и выезды», — цитирует Плющенко Sport24.

Также экс-фигурист поддержал решение правительства Москвы об отмене массовых мероприятий с количеством более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено.

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