Ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено
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- РИА Новости
«Сейчас будем обсуждать данный вопрос. Решает Федерация фигурного катания, она проводит шоу. Но запрет есть запрет. Получается, что шоу будет отменено», — цитирует креативного продюсера шоу Татьяну Навку РИА Новости.
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлится до 10 апреля 2020 года. Данные меры введены в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.