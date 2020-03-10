Ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено

Ледовое шоу «Россия, вперёд!», скорее всего, будет отменено в связи с решением правительства Москвы о запрете на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тыс. человек.

«Сейчас будем обсуждать данный вопрос. Решает Федерация фигурного катания, она проводит шоу. Но запрет есть запрет. Получается, что шоу будет отменено», — цитирует креативного продюсера шоу Татьяну Навку РИА Новости.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлится до 10 апреля 2020 года. Данные меры введены в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.