Ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено

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Ледовое шоу «Россия, вперёд!», скорее всего, будет отменено в связи с решением правительства Москвы о запрете на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тыс. человек.
Ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сейчас будем обсуждать данный вопрос. Решает Федерация фигурного катания, она проводит шоу. Но запрет есть запрет. Получается, что шоу будет отменено», — цитирует креативного продюсера шоу Татьяну Навку РИА Новости.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлится до 10 апреля 2020 года. Данные меры введены в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Загитова проведёт открытую тренировку в Москве.

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