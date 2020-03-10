Глава ФФККР заявил, что речь о неучастии российских фигуристов в ЧМ пока не идёт
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- РИА Новости
«Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался. Мы отслеживаем информацию от Международного союза конькобежцев и оргкомитета. И готовы оперативно реагировать на все решения», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Мировое первенство пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.
Ранее сообщалось, что организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей.