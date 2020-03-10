Глава ФФККР заявил, что речь о неучастии российских фигуристов в ЧМ пока не идёт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что вопрос возможного отказа российских спортсменов от участия в чемпионате мира в Канаде из-за коронавируса.

«Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался. Мы отслеживаем информацию от Международного союза конькобежцев и оргкомитета. И готовы оперативно реагировать на все решения», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Мировое первенство пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей.