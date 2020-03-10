Организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей

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Оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде пока не рассматривает вариант проведения турнира без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
Организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам представителя оргкомитета, которые передаёт ТАСС, поскольку ситуация меняется стремительно, в оргкомитете продолжают следить за её развитием вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) и в данном вопросе намерены следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства общественного здравоохранения Канады.

Мировое первенство пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что ЧМ по фигурному катанию не будет отменён из-за коронавируса.

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