Организаторы ЧМ по фигурному катанию пока не планируют проводить турнир без зрителей
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- РИА Новости
По словам представителя оргкомитета, которые передаёт ТАСС, поскольку ситуация меняется стремительно, в оргкомитете продолжают следить за её развитием вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) и в данном вопросе намерены следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства общественного здравоохранения Канады.
Мировое первенство пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.
Ранее сообщалось, что ЧМ по фигурному катанию не будет отменён из-за коронавируса.