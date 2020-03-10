В Чехии планируют провести этап Еврохоккейтура без зрителей из-за коронавируса

Чешская хоккейная ассоциация из-за ситуации с распространением коронавируса планирует провести без зрителей последний в нынешнем сезоне этап Еврохоккейтура — Чешских игр.

По словам генерального секретаря Чешской хоккейной ассоциации Мартина Урбана, которые передаёт ТАСС, данное решение не противоречит распоряжениям властей страны.

Он подчеркнул, что это решение может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

«Мы будем прислушиваться к нашему правительству», — добавил Урбан.

Чешские игры запланированы на период с 30 апреля по 3 мая и должны пройти в городе Брно.

Ранее сообщалось, что тренер клуба НХЛ назвал коронавирус пустяком и обычным гриппом.