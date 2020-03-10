В Чехии планируют провести этап Еврохоккейтура без зрителей из-за коронавируса
- РИА Новости
По словам генерального секретаря Чешской хоккейной ассоциации Мартина Урбана, которые передаёт ТАСС, данное решение не противоречит распоряжениям властей страны.
Он подчеркнул, что это решение может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
«Мы будем прислушиваться к нашему правительству», — добавил Урбан.
Чешские игры запланированы на период с 30 апреля по 3 мая и должны пройти в городе Брно.
Ранее сообщалось, что тренер клуба НХЛ назвал коронавирус пустяком и обычным гриппом.