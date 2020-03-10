Матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи» пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдёт без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Матч состоится 18 марта в Барселоне на «Камп Ноу». Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1. Ранее сообщалось, что матч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдёт без зрителей из-за коронавируса.