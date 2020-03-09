Матч 1/8 ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдёт без зрителей из-за коронавируса

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Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса.
Матч 1/8 ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдёт без зрителей из-за коронавируса
  • © Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Парижа.

«Префект полиции решил, что матч ПСЖ — «Боруссия» состоится без зрителей», — говорится в сообщении.

Встреча пройдёт 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, проходивший в Дортмунде, завершился победой немецкого клуба со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продезинфицировал домашний стадион команды.

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