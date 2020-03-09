Матч 1/8 ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Парижа.
«Префект полиции решил, что матч ПСЖ — «Боруссия» состоится без зрителей», — говорится в сообщении.
Встреча пройдёт 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, проходивший в Дортмунде, завершился победой немецкого клуба со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продезинфицировал домашний стадион команды.