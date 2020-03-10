Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу
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Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении (FFA), соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 30 ноября 2021 года.
Предыдущим местом работы Капарроса была испанская «Севилья», обязанности главного тренера которой он исполнял в концовке сезона-2018/19.
В его послужном списке работа в таких клубах, как «Рекреативо», «Вильярреал», «Депортиво», «Атлетик», «Мальорка», «Леванте», «Гранада», «Осасуна» и другие.
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