Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу

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Испанский специалист Хоакин Капаррос назначен главным тренером сборной Армении по футболу.
Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу
  • © RHR-FOTO, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении (FFA), соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до 30 ноября 2021 года.

Предыдущим местом работы Капарроса была испанская «Севилья», обязанности главного тренера которой он исполнял в концовке сезона-2018/19.

В его послужном списке работа в таких клубах, как «Рекреативо», «Вильярреал», «Депортиво», «Атлетик», «Мальорка», «Леванте», «Гранада», «Осасуна» и другие.

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