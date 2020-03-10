«Формула-1» выступила с заявлением по ситуации с распространением коронавируса

Накануне старта сезона 2020 года «Формулы-1» организаторы серии выступили с официальным заявлением по ситуации с распространением коронавируса.

«Здоровье и безопасность болельщиков «Формулы-1», семей и всего сообщества имеют первостепенное значение. В связи с продолжающимся распространением коронавируса и его влиянием на мировое сообщество в «Формуле-1» постоянно поддерживают диалог с промоутерами, правительствами и органами здравоохранения для обеспечения защиты всех людей в спорте и вокруг него», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за изменчивой природы вируса «Формула-1» продолжит придерживаться научного подхода к ситуации, действуя на основе ежедневных рекомендаций официальных органов здравоохранения.

«Формула-1» уже самостоятельно внедрила ряд мер, основанных на рекомендациях Министерства здравоохранения Великобритании, включая отмену необязательных поездок. Для безопасности сотрудников «Формулы-1» в аэропортах, пунктах транзита и на трассах будут развёрнуты группы экспертов, способных диагностировать и изолировать лиц с подозрительными симптомами. Промоутеры гонок организуют специальные места карантина для проверки любых подозрительных случаев», — подытожили организаторы.

Сезон 2020 года традиционно стартует в австралийском Мельбурне. Этап пройдёт с 13 по 15 марта.

Из-за коронавируса уже был отменён этап в Китае, а этап в Бахрейне пройдёт без зрителей.

Ранее сообщалось, что Кими Райкконен высказал мнение о ситуации с распространением коронавируса в мире.