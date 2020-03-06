Чемпион «Формулы-1» о коронавирусе: если вас это беспокоит, сидите дома

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Финский пилот Alfa Romeo, чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен высказал мнение о ситуации с распространением коронавируса в мире.
Чемпион «Формулы-1» о коронавирусе: если вас это беспокоит, сидите дома
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«Если вас беспокоят такие вещи, думаю, лучше сидеть дома. Есть вещи, которые никто не в состоянии контролировать. Не была ли поспешной отмена этапа в Китае? Не могу сказать. Решение принимала FIA, а не гонщики», — приводит слова Райкконена Ilta Sanomat.

Из-за коронавируса уже был перенесён запланированный на середину апреля этап в Китае. Также, по данным СМИ, под угрозой проведение дебютного этапа во Вьетнаме, который должен состояться в начале апреля.

Ранее сообщалось, что механик российской гоночной команды рассказал об условиях карантина по коронавирусу в ОАЭ.

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