Чемпион «Формулы-1» о коронавирусе: если вас это беспокоит, сидите дома
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«Если вас беспокоят такие вещи, думаю, лучше сидеть дома. Есть вещи, которые никто не в состоянии контролировать. Не была ли поспешной отмена этапа в Китае? Не могу сказать. Решение принимала FIA, а не гонщики», — приводит слова Райкконена Ilta Sanomat.
Из-за коронавируса уже был перенесён запланированный на середину апреля этап в Китае. Также, по данным СМИ, под угрозой проведение дебютного этапа во Вьетнаме, который должен состояться в начале апреля.
Ранее сообщалось, что механик российской гоночной команды рассказал об условиях карантина по коронавирусу в ОАЭ.