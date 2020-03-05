Механик российской гоночной команды рассказал об условиях карантина по коронавирусу в ОАЭ

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Cдавший положительный тест на коронавирус механик российской гоночной команды Дмитрий Филиппович рассказал об условиях пребывания в госпитале ОАЭ.
Механик российской гоночной команды рассказал об условиях карантина по коронавирусу в ОАЭ
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что первые два дня он свободно перемещался по отелю, посещал бар и бассейн, а затем этаж был закрыт.

«В больнице у меня условия хорошие: отдельная палата, большой туалет, кровать удобная, прибор стоит — давление можно померить, еду носят, всё нормально. Из палаты я, конечно, никуда не выхожу. Это инфекционное отделение», — пояснил Филиппович.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что в случае с коронавирусом всё находится в руках местных властей.

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