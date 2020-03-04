В Федерации велоспорта России отреагировали на информацию о коронавирусе у двух гонщиков Gazprom Rus-Velo

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Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый прокомментировал информацию о том, что у двоих членов российской команды Gazprom Rus-Velo, находящихся в Абу-Даби (ОАЭ), был обнаружен коронавирус.
В Федерации велоспорта России отреагировали на информацию о коронавирусе у двух гонщиков Gazprom Rus-Velo
  • Reuters

«Мы уже говорили с Ренатом Хамидулиным, на связи с командой. Сделали соответствующий запрос в UCI. Но вопрос заключается в том, что в случае с коронавирусом всё находится в руках местных властей», — цитирует Кучерявого РИА Новости.

Менеджер команды Ренат Хамидулин сообщил, что членов российской команды вместе с французскими велогонщиками не выпускают из отеля на протяжении шести суток.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ.

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