В Федерации велоспорта России отреагировали на информацию о коронавирусе у двух гонщиков Gazprom Rus-Velo
- Reuters
«Мы уже говорили с Ренатом Хамидулиным, на связи с командой. Сделали соответствующий запрос в UCI. Но вопрос заключается в том, что в случае с коронавирусом всё находится в руках местных властей», — цитирует Кучерявого РИА Новости.
Менеджер команды Ренат Хамидулин сообщил, что членов российской команды вместе с французскими велогонщиками не выпускают из отеля на протяжении шести суток.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ.