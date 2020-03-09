«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу гостей — 6:3.
В составе уфимского коллектива дубль оформил Пётр Хохряков, а также по разу отличились Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. У хозяев шайбы забросили Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.
Таким образом, «Салават» вышел вперёд в серии — 3:2.
Ранее «Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.