«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу гостей — 6:3.

В составе уфимского коллектива дубль оформил Пётр Хохряков, а также по разу отличились Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. У хозяев шайбы забросили Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.

Таким образом, «Салават» вышел вперёд в серии — 3:2.

Ранее «Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.