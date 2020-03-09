«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу гостей — 6:3.

В составе уфимского коллектива дубль оформил Пётр Хохряков, а также по разу отличились Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. У хозяев шайбы забросили Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков. 

Таким образом, «Салават» вышел вперёд в серии — 3:2.

Ранее «Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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