«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев дублями отметились Антон Сагадеев и Павел Акользин, а также отличился Даррен Диц. У «Металлурга» шайбы забросили Николай Кулёмин и Артём Минулин.
Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счётом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».
Ранее ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.