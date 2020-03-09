«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев дублями отметились Антон Сагадеев и Павел Акользин, а также отличился Даррен Диц. У «Металлурга» шайбы забросили Николай Кулёмин и Артём Минулин.

Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счётом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

Ранее ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.