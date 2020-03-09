«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • @khl
  • Twitter

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев дублями отметились Антон Сагадеев и Павел Акользин, а также отличился Даррен Диц. У «Металлурга» шайбы забросили Николай Кулёмин и Артём Минулин.

Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счётом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

Ранее ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить