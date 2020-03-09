Сборная Казахстана по хоккею с мячом не примет участия в ЧМ в Иркутске из-за коронавируса

Сборная Казахстана по хоккею с мячом официально отказалась принять участие в чемпионате мира в Иркутске из-за рекомендаций правительства страны не покидать пределы государства в связи с распространением коронавируса.

«Сегодня мы получили письмо от Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается, что национальная команда страны не примет участия в чемпионате мира в Иркутске. Это связано с рекомендацией правительства страны не покидать пределы Казахстана из-за распространения коронавируса», — цитирует РИА Новости руководителя дирекции оргкомитета по проведению соревнований Владимира Матиенко.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Иркутске с 29 марта по 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Бундеслиге могут начать проводить матчи без зрителей из-за коронавируса.