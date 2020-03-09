Сборная Казахстана по хоккею с мячом не примет участия в ЧМ в Иркутске из-за коронавируса
- РИА Новости
«Сегодня мы получили письмо от Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается, что национальная команда страны не примет участия в чемпионате мира в Иркутске. Это связано с рекомендацией правительства страны не покидать пределы Казахстана из-за распространения коронавируса», — цитирует РИА Новости руководителя дирекции оргкомитета по проведению соревнований Владимира Матиенко.
Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Иркутске с 29 марта по 5 апреля.
Ранее сообщалось, что в Бундеслиге могут начать проводить матчи без зрителей из-за коронавируса.