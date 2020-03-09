СМИ: В Бундеслиге могут начать проводить матчи без зрителей из-за коронавируса

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С 26-го тура матчи чемпионата Германии по футболу могут начать проводить без зрителей из-за эпидемии коронавируса в мире.
СМИ: В Бундеслиге могут начать проводить матчи без зрителей из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Bild. По информации источника, рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке», вероятно, пройдёт при закрытых трибунах. Министр здравоохранения региона Северный Рейн — Вестфалия Карл-Йозеф Лауман поддержал рекомендацию немецкого правительства о недопущении массовых мероприятий, где одновременно могут собираться более 1 тыс. человек.

Коронавирус официально выявлен более чем в 100 странах мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продезинфицировал домашний стадион команды.

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